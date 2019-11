Topfavoriet Van der Poel pakt derde Europese titel op rij

Van der Poel reed pas zijn tweede veldrit van het seizoen, maar de wereldkampioen gold niettemin als torenhoge favoriet. De Brabander kreeg echter heel wat te stellen met diverse Belgen. Quinten Hermans was de vroege aanvaller die vanaf de start vaart maakte. Van der Poel kon goed volgen en nam zelf in de derde ronde het initiatief. Hij versnelde, maar slaagde er niet in los te komen.



Iserbyt, die dit seizoen indruk maakte met overwinningen in de wereldbeker, plaatste een pittige demarrage in de vierde van de zeven af te leggen ronden en dwong Van der Poel tot een grote inspanning. Iserbyt raakte even uit balans in een kuil, waarna Van der Poel weer aansloot. Vrijwel meteen nam Michael Vanthourenhout de aanval over, waarna Van der Poel opnieuw in de achtervolging moest.