Tony Martin voor tiende keer Duits kampioen tijdrijden

Eindzege Evenepoel ‘Cav’ sollici­teert naar plek in Tour-selectie met sprintzege in slotrit Ronde van België

13 juni Mark Cavendish heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van België gewonnen. De Brit van Deceuninck-Quick Step was in een rommelige sprint na 178,7 kilometer de snelste. Cavendish klopte de Belg Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe). Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) werd vierde, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) tiende.