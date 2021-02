Tony Martin mag niet meer met zijn handen losjes op het stuur: ‘Laat UCI de échte problemen aanpakken’

Door Daniël Dwarswaard



U kent het beeld ongetwijfeld. Urenlang reed Tony Martin de afgelopen Tour de France op kop van het peloton. Als baas van het stel, de regisseur van zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. De armen los op het stuur in een aerodynamische houding. Precies zoals zoveel renners rijden. Soms even, soms kilometers achter elkaar. Of het nu Peter Sagan is of Mathieu van der Poel. Tim Wellens of Wout van Aert.