Tom Dumoulin staat in Italië meteen weer in de schijnwerpers

Dumoulin kwam vorig jaar al terug naar Italië. Eerst voor een vakantie met zijn vriendin in juni, want hij houdt van de sfeer, de mensen, het eten. En later ook om weer te koersen. In de eendagswedstrijd Tre Valle Varesine werd hij 28ste, voor de Ronde van Lombardije moest hij ziek afzeggen. Daarna was Dumoulin aanwezig bij de presentatie van het parkoers voor de komende editie, waar hij zijn titel gaat verdedigen.

Ook nu, voorafgaand aan zijn eerste rittenkoers in het land sinds lange tijd, is Dumoulin niet topfit. Een verkoudheid is er door het rijden van de Strade Bianche, de klassieker over de onverharde wegen van Toscane, alleen maar erger op geworden.



De Italianen zullen juichen voor Nibali en Aru, maar ook Dumoulin is een graag geziene gast. Vorig jaar werd hij zesde in het algemeen klassement, maar baalde hij flink na het forse tijdverlies in de ploegentijdrit op dag één. Nu hoopt heel Sunweb, wereldkampioen ploegentijdrit op het onderdeel, op een totaal andere uitkomst. Want ondanks zijn ziekte heeft Dumoulin de hoop op een goed klassement in zijn geliefde land nog niet opgegeven. De Tirreno-Adriatico eindigt volgende week dinsdag bovendiem met een individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto; voor Dumoulin op het lijf geschreven.