Tom Dumoulin na tijdrittitel: ‘Ik herken mijn eigen lichaam weer. Zo mooi’

Trotse Dumoulin overtui­gend naar nationale titel tijdrijden: ‘Dit is toch wel de meest speciale’

20:45 Tom Dumoulin reist volgende maand met een nationale titel af naar de olympische tijdrit. De kopman van Jumbo-Visma won vanavond in Emmen het NK. Het is zijn vierde nationale titel in de race tegen de klok. Dumoulin reed de 29,6 kilometer in 36.06. De 30-jarige Limburger van Jumbo-Visma was duidelijk sneller dan Sebastian Langeveld van EF Education-Nippo en zijn teamgenoot Koen Bouwman.