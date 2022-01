Tom Dumoulin mijdt gekte van de Tour: ‘Maar heb mijn laatste Tour nog niet gereden’

Daniel Dwarswaard



Eigenlijk had Tom Dumoulin nu terug moeten zijn op de plek waar hij vorig jaar diep in de put zat: het Spaanse Alicante waar wielerploeg Jumbo-Visma ook dit jaar weer op trainingskamp is. Zijn gemoed is weliswaar volledig anders dan toen, maar hij zit alsnog thuis. Terwijl veel van zijn ploeggenoten aan de Costa Blanca kilometers maken en in het fraaie Hotel Bonalba interviews geven, staart Dumoulin naar een beeldscherm tijdens het zoom-interview.



Hij was vorige week in contact met iemand die corona bleek te hebben. Bovendien is hij zelf niet helemaal lekker. ,,Ik kan wel een beetje fietsen, maar voel me niet fit. Ik heb recent mijn boostervaccinatie gehad. Waarschijnlijk is dat het, want ik test steeds negatief. Na mijn eerste twee vaccinaties had ik nergens last van. Nu helaas wel.”



Misschien sluit hij later nog aan in Spanje, misschien ook niet, want zijn hoogtestage eind januari staat ook al gepland. Als voorbereiding op een seizoen waarin hij na jaren malaise weer kopman is in een grote ronde: de Giro die in mei in Hongarije begint. Dus geen Tour de France dit jaar, sowieso niet. En zeer waarschijnlijk ook geen Vuelta, al is die deur nog niet helemaal dicht.