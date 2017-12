Tom Dumoulin gekozen tot Sportman van het Jaar

Video Van Moorsel ontkent: Ik kan eerlijk naar mezelf kijken

18 december Leontien Zijlaard-Van Moorsel heeft in het Ziggo-praatprogramma Peptalk voor het eerst uitgebreid gereageerd op de dopingbeschuldiging aan haar adres. Ze blijft ontkennen: ,,Maar ik kan niet met bewijs komen want er is geen bewijs.''