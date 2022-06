Tom Dumoulin (31) stopt na dit jaar met wielrennen: ‘Wat ik nu ga doen wil ik nog niet weten’

,,Ik heb besloten dat 2022 mijn laatste jaar als wielrenner zal zijn", zo valt Dumoulin met de deur in huis op zijn Instagrampagina. ,,In 2020 heb ik een heel moeilijk jaar gehad waarin ik overtraind en opgebrand ben geraakt aan het eind van dat jaar. Eind 2020, begin 2021 was ik nog maar een schim van mezelf en besloot ik een pauze te nemen weg van het wielrennen en na te denken over mijn toekomst.”

Hij vervolgt: ,,Na een tijdje besloot ik toch door te willen gaan als wielrenner enerzijds omdat de Olympische Spelen in Tokio mij trokken, maar zeker ook vanwege mijn liefde voor de fiets en de passie voor deze bijzondere wielerwereld waarin ik mij vaak verbaas, maar even vaak ook enorm thuis voel.”

,,Sinds dat najaar van 2020 heb ik af en toe nog heel mooie dingen laten zien op de fiets. De zilveren medaille van vorig jaar in Tokio als absolute hoogtepunt. Daar ben ik ongelooflijk trots op", zo gaat Dumoulin verder. ,,Maar hoe mooi het af en toe ook nog was: heel vaak, en zeker dit jaar, is het sindsdien ook een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt.”

De Nederlander geeft aan last te krijgen van vermoeidheid, pijntjes en blessures zodra de belasting in training of wedstrijden hoger wordt. ,,Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties. De 100% toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg is daarom voor mijn gevoel al een tijd in disbalans.”

Dumoulin is ervan overtuigd dat hij met het nodige geduld en een heel voorzichtige (trainings)aanpak er op termijn weer bovenop kan komen, maar daar kiest hij niet voor: ,,Dat wordt een lange, geduldige weg zonder garanties op succes. Ik kies ervoor om deze weg niet te nemen, maar in plaats daarvan te stoppen met mijn actieve loopbaan en een nieuw, onbekend pad in te slaan.”

Samen met zijn ploeg Jumbo-Visma gaat Dumoulin nu een plan maken om er naar eigen zeggen nog ,,een paar heel mooie, leuke en hopelijk heel succesvolle laatste maanden van te maken”. ,,Ik kijk vooral enorm uit naar het WK in Australië, waar ik hoop nog een laatste keer uit te kunnen halen in de tijdrit. Wat ik na mijn loopbaan ga doen, weet ik nog niet en wil ik nu eigenlijk ook nog niet weten. Maar ik weet wel dat de liefde voor de fiets mij altijd wel op een of andere manier betrokken zal laten zijn bij het wielrennen. Ik ben enorm benieuwd wat de toekomst mij zal brengen. Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielerloopbaan.”

Tot slot: ,,Ik dank iedereen die dit fantastische avontuur de afgelopen 11 jaar met mij heeft meegemaakt, meegeleefd en mij hierbij heeft geholpen. Dank aan alle ploeggenoten, ploegleiders, verzorgers, mecanieciens, overige staf en sponsoren die er de afgelopen jaren altijd voor me zijn geweest. Dank ook aan alle wielervolgers die me al die jaren zo enorm hebben gesteund! Het fietsen heeft me af en toe bloed, zweet en trainen gekost, maar wat was het mooi een bijzonder!”

Dumoulin won in 2017 de Giro d’Italia. In datzelfde jaar werd hij ook wereldkampioen tijdrijden, zowel individueel als bij de ploegentijdrit. Een jaar later werd hij tweede in de Tour de France. Dit jaar stapte de Nederlander af in de Ronde van Italië. ,,Ik snap niet waarom ik niet vooruitkom", zei hij na die teleurstelling. Voor zijn periode bij Jumbo-Visma reed Dumoulin bij Team Sunweb.

