Thuisrijder Mads Pedersen slaat dubbelslag in Denemarken

Terpstra opnieuw in selectie voor WK ploegentijdrit

12 september Niki Terpstra maakt voor de zesde keer op rij zijn opwachting bij het wereldkampioenschap ploegentijdrit. De Nederlandse renner is opnieuw opgenomen in de selectie van zijn ploeg Quick-Step. Hij behaalde met zijn team de titel in 2012, 2013 en vorig jaar in Doha.