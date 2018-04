Thibaut Pinot wint Ronde van de Alpen

Pinot finishte als zesde, achter de etappewinnaar Mark Pidoen uit Oekraïne. George Bennett, de Nieuw-Zeelander van Team LottoNL-Jumbo, werd tweede in de rit die de renners over 164 kilometer van Rattenberg naar Innsbruck leidde.

Pinot straalde macht uit op het parcours waar in september ook het WK wordt gehouden. Op de slotklim ging hij ervandoor met Domenico Pozzovivo en Miguel Ángel López, de Italiaanse en de Colombiaanse nummers twee en drie van het eindklassement.



Het leidende trio werd vlak voor de finish in Innsbruck achterhaald. Pidoen greep in de slotkilometers zijn kans en kwam alleen over de finish, vlak voor Bennett. Chris Froome eindigde als vierde in de Ronde van de Alpen.