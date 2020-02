Thibau Nys (17) in voetsporen vader Sven met wereldtitel bij de junioren

Derde wereldtitel in de maak LIVE | Oppermach­ti­ge Van der Poel heeft al bijna minuut te pakken

14:55 De eliterace bij de mannen is zoals altijd het grote slotstuk bij de WK veldrijden. Kan iemand torenhoog favoriet Mathieu van der Poel onder de zware omstandigheden in Dübendorf van zijn derde wereldtitel afhouden? Vanaf 14.30 uur mis je geen moment in dit liveblog.