Theo Bos stopt met wielrennen en vertrekt naar China: ‘Ik merkte dat dat steeds lastiger werd’

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



En nog maar een nationale titel. Medaille, truitje, volkslied, podium. Hoeveel zou hij er gewonnen hebben? Twintig? Vijfentwintig? Nog meer? Maar toen Theo Bos vorige week in Apeldoorn met zijn ploeggenoten van BEAT Cycling de teamsprint op het NK in Apeldoorn won, wist hij dat het zijn laatste titel zou zijn.

Hij stopt met wielrennen.

In de nieuwste podcast van In Het Wiel (hierboven te beluisteren) vertelt hij waarom. ,,De laatste jaren beleefde ik topsport eigenlijk op een minimale manier: zonder druk, stress of verwachtingen. Ik kon meestal nog wel een prijsje meepakken, maar ik merkte dat dat steeds lastiger werd. Als je ziet hoe hard er tegenwoordig wordt gereden, dan moet ik realistisch zijn: dat zit er niet meer in.”

Bos won in zijn carrière als baanwielrenner vrijwel alles wat er te winnen viel - op olympisch goud na. Zijn palmares als wegrenner mag er ook zijn: er staan 37 gewonnen massasprints op zijn teller. Afgelopen zomer probeerde hij zich - vergeefs - te plaatsen voor de Spelen van Tokio als starter van de teamsprint. ,,Ik haalde de laatste tijd zelf het meeste voldoening uit het rijden van keirinwedstrijden in Japan, maar daar kun je als buitenlander al twee jaar niet meer aan mee doen vanwege corona. Dus ik twijfelde al. En toen kwam deze kans voorbij.”

Volledig scherm Theo Bos. © Pim Ras

Deze kans is een baan als bondscoach. Niet van Japan, dat hem polste voor een rol in de begeleidingsstaf. En ook niet van Nederland, dat op zoek moet naar een vervanger voor de vertrekkende Hugo Haak. Bos tekent een contract dat hem tot en met de Olympische Spelen van Parijs verbindt aan China. Bos vertrekt op korte termijn naar zijn nieuwe woonplaats: Peking.

Quote Ik krijg in China de opdracht om te verjongen en te innoveren. Er is zóveel potentieel, er zijn zoveel middelen Theo Bos

Bos: ,,We hebben veel en lang met elkaar gesproken, maar we zijn er uiteindelijk uit gekomen. Ik had wel een paar eisen en zij ook. Ze vonden bijvoorbeeld dat ik te weinig ervaring had als coach. Heb ik gezegd dat ik vijf jaar lid ben geweest van de Nederlandse sprintselectie die in Tokio zo dominant was. En dat ik weet hoe ze daar zijn gekomen. Ik krijg in China de opdracht om te verjongen en te innoveren. Er is zóveel potentieel, er zijn zoveel middelen. Er is meer uit te halen dan dat er nu uit komt.”

Volledig scherm Theo Bos won als baanwielrenners vrijwel alles wat er te winnen viel. © photo: Cor Vos

Peng Shuai

Tijdens de onderhandelingen tussen Bos en de Chinese bond verdween de Chinese tennisster Peng Shuai van het toneel nadat ze de voormalige premier van het land had beschuldigd van aanranding en verkrachting. Het zette Bos aan het twijfelen.

,,Ik had een lijstje met voors en tegens. Hoe ze daar met mensen omgaan stond uiteraard bij de tegens. Ik heb het er met mijn nieuwe bazin over gehad, maar ze kan er niet veel over zeggen over de telefoon. Ik heb er over nagedacht: als ik niet ga, verandert er niets. Als ik wel ga waarschijnlijk ook niet, maar ik kan het er in ieder geval over hebben met de mensen om me heen. Of ik publiekelijk over dit soort dingen mag praten? Ik weet het niet; dat zie ik wel. Als ik het niet meer zie zitten, dan kan ik altijd terug. Ik wil in ieder geval proberen om niet alleen maar met een westerse bril te kijken naar hoe ze het daar doen.”

Bekijk hieronder onze wielervideo's.