Tevreden Dumoulin tempert verwachtingen richting WK: ‘Maar wie weet, he’

Klaassen na goud bij baanwiel­ren­nen: ‘Als ze een roeister hadden gezocht, had ik nu in een boot gezeten’

26 augustus Baanwielrenster Larissa Klaassen (27) won vandaag samen met haar piloot Imke Brommer goud op de Paralympische Spelen. Het duo zegevierde op de tijdrit van één kilometer en klopte in de finale het Britse koppel. Dat Klaassen goud won op de fiets en niet in een andere sport, berust puur op toeval. ,,Ik wilde naar de Spelen, in welke sport dan ook.’’