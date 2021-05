Teunissen juicht te vroeg en bekroont terugkeer net niet met etappewinst

Teunissen maakte afgelopen woensdag pas zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar nadat hij op trainingsstage hard ten val kwam en daarbij een bovenbeenblessure opliep. In de Ronde van Hongarije, waar hij aanvankelijk samen met Dylan Groenewegen zou rijden, doet hij weer wedstrijdritme op. In de eerste twee ritten reed hij vooral in dienst van zijn land- en ploeggenoot Olav Kooij (7de en 4de), maar vrijdag reed hij voor eigen kansen.



Er werd veel gevallen in de slotfase van de derde etappe, maar Teunissen wist overeind te blijven. De 28-jarige renner ging de sprint aan en passeerde nagenoeg tegelijkertijd met Bauhaus de finishstreep, maar eiste wel de overwinning op. Na bestudering van de finishfoto bleek toch Bauhaus de winnaar te zijn. ,,Ik dacht heel even dat ik gewonnen had, maar besefte dat het heel close was", liet Teunissen na afloop weten.



Voor de Duitser van Bahrain-Victorious is het zijn tweede etappezege in de UCI 2.1 koers. De Ronde van Hongarije werd vorig jaar gewonnen door Attila Valter, de huidige leider in de Giro d’Italia.