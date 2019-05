Teunissen bekroont eindwinst in Duinkerke met tweede ritzege

Alsof dat niet genoeg was werd Amund Grondahl Jansen van de Nederlandse ploeg ook nog tweede in het eindklassement, op 24 seconden van ploeggenoot Teunissen. Jens Keukeleire werd derde op 32 tellen. De slotetappe werd dus ook gewonnen door Teunissen, die zaterdag ook de vijfde etappe had gewonnen. Hij versloeg op de slotdag ploeggenoot Groenewegen en Timothy Dupont.



Enkel de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke (die zes dag duurt) werd niét gewonnen door Jumbo-Visma. Bryan Coquard (Vital Concept) won toen, voor Clément Venturini en Teunissen. Diezelfde Venturini dacht in rit twee te zegevieren, maar werd gedeclasseerd vawege onreglementair sprinten. Jumbo-Visma eindigt de Franse rittenkoers dus met vijf dagzeges én de eerste en tweede plek in het eindklassement.



,,Volgens mij is het een mooie finishfoto geworden’', lachte Teunissen na het één-tweetje in de slotrit.