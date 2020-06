Terpstra verlaat ziekenhuis vijf dagen na zware crash

Hennie Kuiper: ‘Aan grote wielermonu­men­ten moet je niet tornen’

20 juni Hennie Kuiper geldt als één van de beste Nederlandse wielrenners aller tijden. 71 jaar geleden geboren in Noord Deurningen won hij bijna alles wat er te winnen viel, zoals ook het NK op de weg in 1975. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen.