Terpstra mag titel in Vlaanderen verdedigen

Thomas zet streep door Giro: ‘Het was wel verleide­lijk, maar ik kies voor Tour’

15:49 Geraint Thomas doet dit jaar definitief niet mee aan de Ronde van Italië. De Brit richt zich volledig op de Tour de France. ,,Het was verleidelijk, maar ik wil mijn kansen op een goede prestatie in de Tour niet in gevaar brengen. Als titelverdediger wil ik topfit aan de start te verschijnen’', aldus Thomas tegen de BBC.