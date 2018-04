'Terpstra is een straatvechter'

Daar stapte hij vanavond in het vliegtuig voor een hoogtestage van twee weken in de Sierra Nevada (Spanje) als voorbereiding op aankomende Giro. De klassementsrenner Dumoulin en de kasseienspecialist Terpstra zien elkaar bijna nooit. ,,Het is een speciale gast. Een straatvechter. Dan laat hij zich duidelijk gelden. Maar van hoe ik hem ken van de wereldkampioenschappen is hij in de omgang superprettig.” Op de fiets is het een ander verhaal, schetste Dumoulin lachend. ,,Als je op de fiets zit en in Vlaanderen op weg bent naar de Taaienberg, duwt hij mij zo de greppel in. Daar zou hij geen moeite mee hebben.”

Na een rampzalig voorjaar (geen resultaten, materiaalpech, en een keiharde val in Tirreno-Adriatico) heeft Dumoulin de knop omgezet. Goedgemutst pakte de 27-jarige kopman van Sunweb zijn koffer op weg naar Spanje. ,,Achteraf gezien is mijn slechte voorjaar goed geweest, denk ik. Ik was wel gedreven, maar net even de verkeerde kant op. Ik heb altijd uitgekeken naar de Giro, maar met een iets te negatieve mindset. Ik was niet relaxed. Ik denk nu dat ik wel op de juiste manier gedreven ben.”



Dumoulin zal de komende 16 dagen op hoogte verblijven en trainen. Op de Sierra Nevada heeft hij ploegmaten Sam Oomen en Louis Vervaeke met zich mee. Op donderdag 19 april vliegt Dumoulin terug, waarna hij op zondag Luik-Bastenaken-Luik rijdt. Het is zijn laatste wedstrijd voordat hij op 4 mei begint aan zijn missie om de Giro voor een tweede keer te winnen.



,,Ik heb er wel echt veel zin in”, zei Dumoulin. Hij herhaalde dat hij pas na de Giro bepaalt of hij ook de Tour rijdt. ,,Ik heb altijd het eerlijke verhaal verteld. Ik ga mij focussen op de Giro en wil in principe graag naar de Tour. Maar dat beslissen we pas na de Giro. Als ik het echt niet zie zitten, dan ga ik niet.”