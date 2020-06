Terpstra ernstig gewond in het ziekenhuis na val tijdens training

Mollema twee jaar langer bij Trek: ‘Er valt nog genoeg te winnen’

15 juni Bauke Mollema (33) heeft zijn contract met Trek-Segafredo met twee jaar verlengd tot en met 2022. Momenteel is hij vol in training voor de Tour de France. Het kan zijn dat Mollema in dit coronajaar vanwege zijn Tour-voorbereiding zijn titel in de Ronde van Lombardije niet kan verdedigen.