Ten Dam tevreden ondanks tijdverlies kopman Dumoulin

,,Ik had precies het goede moment te pakken, want ik zette hem in de finale bij de eerste vier, vijf af. Het was een slopende rit over dit parcours, met 226 kilometer en 4000 hoogtemeters. Finish op 2200 meter, dat is een serieuze bergrit.''

Ten Dam was tevreden over het resultaat van zijn kopman, ook al verloor die in de laatste kilometer enkele seconden op ritwinnaar en rozetruidrager Simon Yates. ,,Het was goed genoeg. Renners als Yates, Esteban Chaves en Thibaut Pinot zijn klimmende springveren. Als hij er kort achter kan blijven, is het toch goed? We zaten vandaag met vijf man tot in de laatste 4 kilometer in de groep van de favorieten. Daar mogen we best trots op zijn als ploeg. We staan er.''