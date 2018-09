Ten Dam krijgt meer vrijheid bij nieuw CCC-team

De 37-jarige klimmer maakte drie seizoenen deel uit van het team van ploegbaas Iwan Spekenbrink. Zijn beste dagen kende Ten Dam als een van de belangrijkste knechten van Tom Dumoulin bij zijn tweede plaatsen in de Giro d'Italia en de Tour de France.



,,Het was voor mij niet puur noodzakelijk om van team te wisselen'', zegt Ten Dam in het persbericht van de wielerploeg die het komende seizoen de naam CCC gaat dragen. ,,Dit was een mooie kans om met een schone lei te beginnen. Ik krijg meer vrijheid.''

Voor het nieuwe CCC is nog geen echte klassementsrenner aangetrokken. De meeste ogen zijn gericht op kopman Greg van Avermaet. Ten Dam zal aan zijn zijde strijden in de koersen waar heuvels een belangrijke rol spelen.

Een belangrijk deel van zijn programma wil de Noord-Hollander afwerken in zijn geliefde Amerika. ,,Mijn programma staat nog niet vast, maar ik hoop in Amerika te racen. Daarnaast zet ik in op een paar grote rondes."