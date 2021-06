Teleurgestelde Mathieu van der Poel na NK: ‘Ik was niet goed genoeg’

Schelling zesde Ewan opnieuw de snelste in Ronde van België, Evenepoel dicht bij eindzege

12 juni De vierde etappe in de Ronde van België is gewonnen door Caleb Ewan. De Australiër van Lotto-Soudal was de snelste in een groepssprint na een heuvelachtige rit waarin onder andere de Muur van Hoei werd beklommen. In de slotfase was het minder zwaar, waardoor sprinters konden overleven en mochten sprinten om de dagzege.