Tegenvaller voor Jumbo-Visma: Steven Kruijswijk geeft op in Dauphiné na valpartij

De Dauphiné geldt als belangrijke voorbereiding op de Tour waar Kruijswijk ook voorzien was. Onduidelijk is nu of zijn deelname in gevaar komt. Wilco Kelderman is de eerste reserve bij Jumbo als het gaat om de Tourploeg. De Dauphiné was gisteren juist zo goed begonnen voor Jumbo met de ritzege en de leiderstrui voor de Fransman Christophe Laporte.