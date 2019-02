Teamsprintsters als zesde naar eerste ronde

Podcast Wielerpod­cast In Het Wiel met ‘geniale gek’ Jan-Wil­lem van Schip

26 februari In de eerste podcast van het nieuwe wielerseizoen gaan Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam op bezoek bij Jan-Willem van Schip. Een wielrenner met een haast wetenschappelijke benadering van fietsen, hij zweert bij het piepkleine stuurtje waarmee hij ook deze week tijdens het WK baanwielrennen in de rondte fietst. ,,Het is vet geniaal.’’