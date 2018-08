Teamsprinters pakken op EK in Glasgow opnieuw goud

De Nederlanders waren al wereldkampioen op het olympische onderdeel. In de eerste ronde waren ze al goed geweest voor 42,811, hun tweede tijd ooit.



Ook Nils van 't Hoenderdaal mocht een medaille ophalen. Hij was na de kwalificaties de starter in de eerste ronde. De afspraak was, zo vertelde bondscoach Bill Huck, dat de snelste starter van de eerdere twee optredens ook de finale zou rijden. Dat werd Van den Berg, de enige die niet gehuld was in een regenboogtrui. In Apeldoorn kwam hij eind februari niet in actie toen Nederland de wereldtitel opeiste. ,,Daar had ik toen moeite mee, ik had er alles aan gedaan. Maar nu heb ik ook een trui'', wees hij naar het zojuist overhandigde witte tenue met de lichtblauwe baan.