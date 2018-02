Teamsprinters bezorgen Nederland tweede goud

Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland - die in de finale de plaats weer innam van Matthijs B├╝chli - versloegen in de finale van de teamsprint Groot-Brittanni├ź: 42,727 tegen 43,231. Het Britse team bestond uit Jack Carlin, Ryan Owens en Jason Kenny. Oranje was de afgelopen twee WK's tweede.

Kirsten Wild had eerder goud gepakt op scratch. De teamsprintsters hadden net voor de mannen het zilver gewonnen. Het was de eerste keer dat Nederland goud pakte op de teamsprint. ,,Het is ongelooflijk, voor iedereen in deze ploeg is dit het eerste goud ooit op een WK'', jubelde Hoogland, die een paar slechte nachten had gehad. De lage luchtvochtigheid in de hal had hem tijdens de trainingen parten gespeeld. ,,Ik was zelfs even bang dat ik het WK zou missen. Ik heb medicatie nodig gehad om te slapen, maar fysiek was ik sterk genoeg om hier een inspanning van iets meer dan 40 seconden te leveren.''

Bloedvorm

Lavreysen en Hoogland hadden de taak starter Van 't Hoenderdaal te volgen. Een pittige klus want de Amsterdammer was in bloedvorm. ,,Ik rijd hier in de finale nog eens een dik pr, 17,0, terwijl wij eigenlijk deze baan niet eens zo snel vinden. Dit hadden we niet voor mogelijk gehouden.'' Van 't Hoenderdaal had genoten van de sfeer in Omnisport. ,,Bij de start hoor ik het niet, maar als je rijdt motiveert dat kabaal enorm.''

Lavreysen, 20 jaar pas, heeft inmiddels al drie WK-medailles op zak: twee keer zilver (sprint en teamsprint) vorig jaar in Hongkong en nu goud. ,,Bizar'', zei de Brabander die donderdag al weer op keirin start. ,,Dan moet ik hier niet meer mee bezig zijn.''

Van 't Hoenderdaal noemde het goud een belonging. ,,Voor al het harde werk. Op de Spelen van Rio ging het helemaal niet, dat was een enorme klap. Ik heb me moeten herpakken. In Hongkong ging het al weer redelijk, maar opende ik nog in 17,4. Dat is niet genoeg. Hier klopte gewoon alles.''

Volledig scherm Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreyesen en Jeffrey Hoogland ┬ę Cor Vos