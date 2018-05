Team Sunweb: mogelijk breuk met Giant

Dat er wordt gesproken over de ontbinding van het contract is opvallend. Vier jaar terug sprong Giant – noodgedwongen – in het gat toen er de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg op het laatste moment afhaakte. Het Taiwanese merk stond toen garant voor enkele miljoenen en zorgde ervoor dat de ploeg kon blijven bestaan. In de jaren die volgden groeide de ploeg elk jaar, zowel op financieel als op sportief vlak. Toen er grotere, meer betalende, hoofdsponsoren werden gevonden deed Giant een stapje terug naar materiaalsponsor.



Bij de start van de Giro d’Italia gaf Tom Davies, de marketingmanager van Giant, nog aan dat hij het contract met Sunweb wilde verlengen. Maar nu, anderhalve week later, lijken de verhoudingen anders te liggen. Davies was vandaag onbereikbaar voor commentaar.



Voor Sunweb, dat vorige week zelf wel het contract verlengde, liggen er meerdere opties om Giant te vervangen als materiaalleverancier. Een daarvan is het Canadese merk Cervélo.