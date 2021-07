Team DSM wil John Degenkolb (32) terughalen

Degenkolb stapte in 2017 over naar Trek-Segafredo en een jaar later won hij de kasseienetappe naar Roubaix in de Tour de France. Na drie jaar bij Trek verhuisde Degenkolb naar Lotto-Soudal waarvoor hij de laatste twee jaar reed.

De 22-jarige Daan Hoole tekende vandaag een contract bij de ploeg Trek-Segafredo. Hij komt over van het talententeam SEG Racing, waarvoor hij vier jaar fietste. Hoole won dit jaar de Coppa della Pace, een Italiaanse koers voor renners onder 23 jaar. Hoole is blij met de kans die hij bij Trek-Segafredo krijgt. ,,Het is een dream team met een enorme geschiedenis in het wielrennen. Zo te zien is de sfeer daar altijd goed en ze hebben een agressieve manier van rijden, ik houd daarvan. Ik hoop mij bij de ploeg te kunnen verbeteren in de tijdritten en de klassiekers”, aldus Hoole.



Naast de Nederlander hebben ook de Italiaan Filippo Baroncini (20) en de Deen Asbjørn Hellemose (22) een contract gekregen. Bij Trek-Segafredo rijdt onder anderen Bauke Mollema, die afgelopen week de veertiende etappe in de Tour de France won.