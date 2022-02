Tadej Pogacar slaat weer toe in UAE Tour en pakt ook eindzege, Tom Dumoulin kan niet mee

Pogacar won eerder deze week ook al op de Jebel Jais en zag zijn leidende positie vandaag geen moment in gevaar komen. Mede dankzij een indrukwekkend optreden van zijn ploeggenoten George Bennett, Rafal Majka en Joao Almeida kon grote rivaal Adam Yates worden bedwongen. Pello Bilbao kwam als derde over de streep. Pogacar, Yates en Bilbao staan ook op het eindpodium.

,,Het is een zware klim, maar hij ligt me wel", aldus de tweevoudig winnaar van de Tour de France na de finish. ,,Het is in de laatste meters altijd een beetje een tactisch spel en dat verliep perfect voor mij. Deze wedstrijd is voor de ploeg en mezelf altijd een groot doel. Dus ik ben superblij en trots. Mijn ploeg is echt geweldig geweest deze week.”