Tadej Pogacar rijdt concurrentie op een hoop in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

VideoTadej Pogacar heeft in koninginnenrit van Tirreno-Adriatico laten zien wie de sterkste renner van het peloton is. De tweevoudig Tourwinnaar reed op de tweede en laatste beklimming van de Monte Carpegna weg bij de concurrentie en soleerde naar zijn tweede dagzege. Pogacar won donderdag ook al de vierde etappe.

De Sloveen van UAE Team Emirates vergrootte in de zesde rit zijn voorsprong op zijn naaste belagers. Hij won met een voorsprong van ruim een minuut op de nummer twee, de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Remco Evenepoel zakte op de steile stroken van de Monte Carpegna (zes kilometer aan gemiddeld 9,9 procent) door het ijs. De Belg van Quick Step-Alpha Vinyl begon de koninginnenrit als nummer twee van het algemeen klassement, maar moest de nodige plekken inleveren en staat nu elfde.

Volledig scherm Remco Evenepoel (l) en Tadej Pogacar voor de start. © AFP

Een kopgroep van negen renners koos vroeg in de zesde etappe voor de aanval. De Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo) stelde op de top van de eerste beklimming van de Monte Carpegna de bergtrui veilig, maar de dagzege hadden de vroege vluchters toen al uit het hoofd gezet. In het peloton reed UAE Team Emirates een stevig tempo in dienst van klassementsleider Pogacar.



Bij die eerste beklimming van de loodzware Monte Carpegna kreeg Evenepoel het al lastig het steeds verder uitdunnende peloton. Toen was al duidelijk dat hij zijn topklassering zou verspelen. Thymen Arensman (Team DSM), de nummer drie van het klassement, zat uitstekend mee op de top.

Mikel Landa was de eerste klassementsrenner die voor de aanval koos op de tweede en laatste beklimming van de Carpegna. De Spanjaard van Bahrain-Victorious kreeg Pogacar, Vingegaard en Enric Mas met zich mee. Toen Pogacar versnelde, had niemand een antwoord. De 23-jarige Sloveen fietste in korte tijd een ruime voorsprong bij elkaar

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in de afdaling van de Monte Carpegna hield de oppermachtige Pogacar stand. Dat gold niet voor Mas, die in de afdaling onderuit ging. De Spanjaard van Movistar leek veel last te hebben en kwam op grote achterstand over de finish.



Dat was ver achter Pogacar, die in Carpegna zijn tweede ritzege van deze Tirreno-Adriatico boekte. Vingegaard hield ruim een minuut later Landa af in de strijd om plaats twee. Arensman kwam als tiende over de finish, op 2'33 van Pogacar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pogacar, winnaar van de Tour de France in 2020 en 2021, is het seizoen ijzersterk begonnen. Hij won al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de Strade Bianche en stevent nu af op de eindzege in de Tirreno, die morgen eindigt met een relatief vlakke etappe.

De oppermachtige Sloveen verdedigt een voorsprong van 1'52 op Vingegaard. Arensman staat zesde in het algemeen klassement, met een achterstand van 3'16 op Pogacar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © AFP

Bekijk hieronder het algemeen klassement:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder al onze video's over wielrennen.