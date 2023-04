Superieure Tadej Pogacar voegt na tip Mathieu van der Poel ook Amstel Gold Race toe aan erelijst: ‘Ik dank hem’

Van der Poel gaf tip om aan te vallen op Keutenberg

Pogacar benutte de beklimming van de Keutenberg om zijn beslissende aanval in te zetten. Dat was, zo bleek, dankzij een tip van Mathieu van der Poel. ,,Ik dank hem voor dat advies”, lachte de Sloveen van UAE Team Emirates na de finish in Berg en Terblijt.



Pogacar had de koers door het Limburgse heuvelland één keer eerder gereden. In 2019 haalde hij de finish niet. De tip van Van der Poel, met wie hij twee weken geleden nog een fel duel uitvocht in de Ronde van Vlaanderen, was goed van pas gekomen. ,,Mathieu appte me een paar dagen geleden. De boodschap was dat ik het beste kon aanvallen op de Keutenberg. Ik twijfelde, het leek me ver. Maar het is gelukt.”