Sunweb presenteert regenboogtrui Dumoulin

Dumoulin herhaalde bovendien in Abu Dhabi dat hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de situatie rond Chris Froome, die positief werd getest in de Vuelta. Volgens de renner van Sunweb leeft dit gevoel bij een groot deel van de coureurs in het peloton. ,,Ik denk niet dat veel renners hier een andere mening over hebben. Ik denk dat alle renners het erover eens zijn dat het niet goed is voor het wielrennen dat deze zaak wordt aangehouden en dat er nog steeds geen oplossing is'', zei de Nederlandse wielercoureur tegen cyclingnews.com.



Froome kwam afgelopen week in de Ruta del Sol al in actie. De Brit mag fietsen zolang er geen uitspraak is geweest. Dumoulin hoop in ieder geval dat er duidelijkheid is voor de start van de Giro. ,,Het zou toch wel heel, heel erg zijn als hij dan nog niets weet en dat het misschien na de Giro of de Tour moet zijn dat hij wordt geschorst. Dat zou toch wel het meest slechte scenario zijn. Ik hoop toch echt dat er snel een oplossing komt."