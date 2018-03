Sunweb met vier Nederlanders naar Vlaanderen

Valverde neemt leiding in WorldTour

25 maart Alejandro Valverde is de nieuwe leider in het klassement van de UCI WorldTour. De Spaanse renner van Movistar klom zes plaatsen dankzij zijn twee ritoverwinningen en eindzege in de Ronde van Catalonië. Hij lost de Zuid-Afrikaan Daryl Impey af die vroeg in het jaar de Tour Down Under had gewonnen.