Sunweb in rampjaar in de schaduw van Jumbo-Visma

Door Daan Hakkenberg



Geletruidrager Julian Alaphilippe, Peter Sagan in het groen en ritwinnaar Elia Viviani worden weggeleid naar het podium. Ook Michael Matthews moet meekomen, maar vanzelfsprekend niet vanwege zijn negende plek. Wel omdat zijn rugnummer 141 op het bord van de ­dopingcontroleurs staat.



Die negende plek is het bewijs dat een vlakke aankomst zoals hier in Nancy niet op zijn Australische lijf is geschreven. ,,Maar we moeten het blijven proberen’’, zegt Mat­thews nadat hij zijn plasje heeft ingeleverd. ,,Uiteindelijk zal het zich uitbetalen, zoals dat de afgelopen jaren altijd is gebeurd.’’ Vandaag in de heuveletappe naar Colmar dient zich voor Matthews alweer een nieuwe kans aan.