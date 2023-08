Succesvol WK eindigt met domper: Harrie Lavreysen onttroond op keirin, ook Jeffrey Hoogland met lege handen

Harrie Lavreysen is zijn wereldtitel op de keirin kwijt. Het 26-jarige sprintkanon uit Noord-Brabant won bij de voorbije drie WK's het goud, maar viel op de laatste avond van het toernooi in Glasgow verrassend buiten de medailles. Lavreysen werd vierde, nog voor Jeffrey Hoogland die helemaal niet in het stuk voorkwam. Kevin Quintero uit Colombia kroonde zich tot wereldkampioen.

De verrassing diende zich eerder in het toernooi al enigszins aan. Lavreysen moest zich gisteravond via de herkansing terug in het toernooi knokken en plaatste zich maar met de hakken over de sloot voor de eindstrijd. Datzelfde gold voor Hoogland, die eveneens derde werd in zijn halve finale. In de race om het goud reed Lavreysen lange tijd op kop, maar werd hij uiteindelijk voorbijgestreefd door de Colombiaan Quintero, Matthew Richardson uit Australië en de Japanner Shinji Nakano. Hoogland, bij de vorige twee wereldkampioenschappen tweede, eindigde teleurstellend als zesde.

Lavreysen had al twee wereldtitels op zak bij de WK baanwielrennen in Glasgow. Bij een nieuw succes had hij het record van Arnaud Tournant geëvenaard. De Fransman heeft in totaal veertien wereldtitels achter zijn naam. Lavreysen staat op dertien. Hoogland schreef er in Schotland twee bij, op de teamsprint en de kilometer tegen de klok, wat zijn totaal op negen bracht.

Op de keirin worden zes renners drie ronden op gang gebracht achter een brommer (derny) waarna ze, als die uit de baan is verdwenen, over drie ronden sprinten om de winst.

In gesprek met het AD deed Jeffrey Hoogland gisteren, na zijn verrassende wereldtitel op de kilometer, een boekje open over de situatie binnen de Nederlandse sprintploeg. Die is volgens hem “heel individueel geworden”. Hoogland en Harrie Lavreysen waren ooit een hechte eenheid, maar die cohesie van weleer is wel verdwenen. ,,Ik moet voornamelijk aan mezelf denken nu. Waar word ik sterker van? Alles doen wat nodig is om in Parijs individueel een medaille te halen”, aldus Hoogland.

Havik niet in de buurt van titelprolongatie

Yoeri Havik is op de puntenkoers niet in de buurt gekomen van de medailles, laat staan prolongatie van zijn wereldtitel. De Noord-Hollander die 24 uur geleden nog zo verrassend de koppelkoers won aan de zijde van Jan-Willem van Schip, speelde in de koers over 160 rondes (40 kilometer) een bijrol. Een jaar geleden stuntte Havik nog met het goud op deze discipline die niet olympisch is, ditmaal kwam hij niet verder dan de negende plek. Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland nam zijn kroon over. Het zilver ging naar de Spanjaard Albert Torres Barcelo, Fabio van den Bossche bezorgde België een derde plak.

Liveblog bekijk belangrijke updates Ondertussen loopt ook het allerlaatste onderdeel van deze WK baanwielrennen stilaan op zijn einde. Dat is de puntenkoers van het omnium bij de vrouwen, waarop Marit Raaijmakers nu alles bij elkaar twaalfde staat. Jennifer Valente uit de Verenigde Staten is normaal gesproken gevlogen en op weg naar haar tweede WK-goud op deze discipline. Lavreysen en Hoogland buiten de medailles Nee! Wow, Harrie Lavreysen is onttroond! Kevin Quintero uit Colombia gaat er met de wereldtitel vandoor op de keirin. Hij verslaat Matthew Richardson uit Australië en de Japanner Shinji Nakano. Drie keer op rij pakte Lavreysen goud op deze discipline, maar nu wordt hij vierde. Jeffrey Hoogland (zesde) kwam zelfs helemaal niet in het stuk voor. 🌈 QUINTERO CHAVARRO Kevin Santiago 🇨🇴

For the second time ever, a Colombian wins the Keirin Rainbow Jersey!#GlasgowScotland2023 @fedeciclismocol pic.twitter.com/kSOiV7UUvd — UCI Track Cycling (@UCI_Track) August 9, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. We zijn vertrokken! Of beter gezegd: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn vertrokken. Bezorgt één van hen Nederland de vijfde gouden medaille van dit baantoernooi? Finale keirin op komst Dan is het tijd voor de finale van het keirintoernooi bij de mannen! Met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland als de grote favorieten. Beide landgenoten wonnen dit WK al twee keer goud en gaan dus op voor de hattrick. Maar wat ging het eerder vanavond moeizaam in de halve eindstrijd. De concurrentie zal bloed ruiken! Jeffrey Hoogland achter de derny. © ANP Havik negende op puntenkoers Yoeri Havik wint de laatste sprint voor dubbele punten, maar daar blijft het dan ook bij. Zijn totaal van 52 punten levert niet meer dan de negende plek op. De wereldtitel is voor Aaron Gate, de Nieuw-Zeelander die een feilloze rit reed! Albert Torres Barcelo uit Spanje pakt zilver, Fabio van den Bossche brons namens België. Yoeri Havik. © photo: Cor Vos Nog 20 rondes Nee, het gaat niet voor Yoeri Havik zijn vandaag. Hij raakt zijn wereldtitel kwijt, maar nu is alleen nog de vraag aan wie. De Nieuw-Zeelander lijkt de beste papieren te hebben, maar ook Albert Torres Barcelo uit Spanje en de Belg Fabio van den Bossche zijn nog niet helemaal kansloos. Als tenminste die puntentelling helemaal klopt... Nog 50 rondes Yoeri Havik heeft zijn totaal naar 41 punten getild, waarmee hij gedeeld negende is. Aaron Gate staat ondertussen al op 89... Nog 70 rondes En weer zetten een paar renners de grote groep op een ronde. Aaron Gate (59 punten) uit Nieuw-Zeeland begint bovenaan een mooi gaatje te slaan... Yoeri Havik staat nog altijd op 21. Yoeri Havik gaat nu mee met een groepje dat het peloton op een ronde zet en schrijft 20 punten bij. Met 100 rondes te fietsen komt zijn totaal op 21, waarmee hij nu zesde staat. Na drie van de in totaal zestien keer sprinten, staat Yoeri Havik nog niet op het scorebord. Dat is natuurlijk nog geen drama. Twee keer goud in twee dagen voor Havik? Tijd voor de puntenkoers met Yoeri Havik! De man die gisteren aan de zijde van Jan-Willem van Schip al zo verrassend het goud pakte op de koppelkoers. Kan Havik het vandaag nog eens, ditmaal op het onderdeel waarop hij vorig jaar wereldkampioen werd?



De opzet is redelijk simpel: we rijden 160 rondes (40 kilometer) en na elke 10 rondes verdient de top 4 punten. Het peloton op een ronde zetten levert 20 punten op, en de eindsprint levert dubbele punten op. Let's go! Raaijmakers achtste op afvalkoers Marit Raaijmakers stond achtste in het klassement en eindigt in de afvalkoers ook als achtste. Dat was wel slordig, want als ze beter had opgelet had ze misschien nog verder kunnen komen. Lotte Kopecky wint het geheel!



In de stand na drie van de vier onderdelen, is Raaijmakers nu gezakt naar de elfde plek. Marit Raaijmakers in het wiel bij Lotte Kopecky. © ANP Hoogland en Lavreysen naar finale Ook Jeffrey Hoogland plaatst zich met een derde plaats voor de finale! Matthew Richardson en Shinji Nakano zijn op de streep sneller, maar voor straks maakt dat weinig uit! Om 21.11 uur strijden Hoogland, de nummer 2 van het vorige WK, en regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen mee om de titel. Met de hakken over de sloot Zo, dat lukt Harrie Lavreysen nog maar net! De Brabander, die zijn kansen al via de herkansing in leven moest houden, komt van ver en eindigt als derde in zijn halve finale, net genoeg voor een finaleplaats. Jack Carlin uit Groot-Brittannië en de Colombiaan en Kevin Quintero blijven hem voor. Gaat Jeffrey Hoogland met Lavreysen mee? Harrie Lavreysen tijdens de kwartfinales. © ANP Raaijmakers niet succesvol in temporace Marit Raaijmakers eindigt als elfde in de temporace en dat is goed voor slechts 1 punt. Samen met haar oogst op de scratch eerder vanavond, brengt dat haar totaal op 27 punten. Jennifer Valente, regerend wereldkampioen en ook nu de grote favoriete, wint het tweede onderdeel uit het omnium. Zij schrijft 30 punten bij, waar ze er al 38 had. Women's Omnium tempo race:



1. Jennifer VALENTE 🇺🇸

2. FORTIN Valentine 🇫🇷

3. Ally WOLLASTON 🇳🇿

4. PIKULIK Daria 🇵🇱

5. KAJIHARA Yumi 🇯🇵#glasgowscotland2023 pic.twitter.com/Yh90NczgOt — UCI Track Cycling (@UCI_Track) August 9, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Hoogland met Lavreysen mee naar halve finales Ook geen problemen voor die andere Nederlandse favoriet, Jeffrey Hoogland! Eventjes leek de 30-jarige sprinter een beetje opgesloten te zitten, maar hij rijdt zich goed vrij en redt het vervolgens vrij eenvoudig.



Over iets minder dan een halfuurtje (19.41 uur Nederlandse tijd) zien we de twee kanonnen weer terug. Daarvoor rijdt Marit Raaijmakers nog de temporace op het omnium. Harrie Lavreysen pakt bij de bel de kop en wint zijn kwartfinale. We zien de Brabander straks terug in de halve eindstrijd! Tijmen van Loon is uitgeschakeld op de keirin! Hij wordt in zijn rit zesde en laatste. Raaijmakers opent omnium met achtste plek Marit Raaijmakers komt als achtste over de streep op de scratch, het eerste onderdeel van het omnium bij de vrouwen. Ally Wollaston uit Nieuw-Zeeland slaagde erin te ontsnappen uit de grote groep en wint, voor Jennifer Valente (VS) en Letizia Paternoster (Italië).



Zo is het tijd voor de kwartfinales op de keirin bij de mannen. Met in de eerste heat Tijmen van Loon en daarna ook nog regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, die vorig jaar zilver greep achter zijn landgenoot. Outsider Marit Raaijmakers is begonnen aan de scratch, die 30 rondes zal duren. De grote concurrenten zijn regerend wereldkampioene Jennifer Valente (VS), de thuisfavoriet Katie Archibald (GB) en natuurlijk de Belgische Lotte Kopecky.

