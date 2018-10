Succesformatie Quick Step-Floors wordt Deceuninck-Quick Step

Quick Step is een van de toonaangevende formaties in het internationale peloton. In een uitermate succesvol seizoen staat de teller al op 69 overwinningen.

Het was niet dat het water hem aan de lippen stond. Quick Step zou hoe dan ook tot 2020 doorgaan. Met de andere sponsors werd in 2017 een overeenkomst voor drie jaar getekend. ,,Maar er was altijd plaats voor een nieuwe hoofdsponsor, zei Lefevere recent nog. Vandaag sprak hij van de 'start van een nieuw tijdperk'.