Succes voor tweelingbroers Tim en Mick van Dijk in Kroatië, Cavendish wint in Münster

Tim van Dijke heeft de zesde en laatste etappe van de Ronde van Kroatië gewonnen. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint in Zagreb na een rit over 156 kilometer.

De jonge Zeeuw hield Stephen Williams achter zich. De Brit van Bahrain werd wel winnaar van de zesdaagse rittenkoers.



In het eindklassement werd Mick van Dijke, tweelingbroer van de ritwinnaar, derde. Hij moest behalve Williams ook Markus Hoelgaard voorlaten, de Noor die volgend jaar voor Trek-Segafredo rijdt. Williams had zaterdag de koninginnenrit gewonnen, daarin was Mick van Dijke derde.

Cavendish wint Sparkassen Münsterland Giro

Mark Cavendish (36) heeft de zestiende editie van de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen, de wielerkoers die dit jaar in Enschede startte en traditiegetrouw finisht in het Duitse Münster. De routinier van Deceuninck - Quick-Step liet in de sprint de Fransman Alexis Renard en de Deen Morten Hulgaard achter zich.

De Nederlander Adriaan Janssen finishte als zevende en laatste van een eerste groep, die ontstaan was nadat de wind het peloton in stukken had geblazen. De Duitser André Greipel beëindigde zijn laatste koers als wielerprof als tiende. Voor Cavendish was het zijn tiende zege van het seizoen.

