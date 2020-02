Stybar verrast sprinters in San Juan, Evenepoel blijft leider

Er was weinig aan de hand voor de 20-jarige Belgische leider in de grotendeels vlakke rit over 174,5 kilometer, met start en finish op het racecircuit San Juan Villucum. Een vroege vlucht bestaande uit Laureano Rosas, Mirco Maestri, Andrea Di Renzo en Agustin Fraysse hield tot een kleine 20 kilometer van de meet stand, waarna de sprintersploegen het commando overnamen.

Met een aanval onder de rode vod wist Stybar de mannen met de rappe benen te verschalken. De Colombiaan Juan Sebastián Molano mocht als snelste van het peloton de troostprijs oprapen met een tweede plek, Rudy Barbier uit Frankrijk werd derde. In de top van het klassement veranderde er niets.



Zondagavond (Nederlandse tijd) is de laatste rit van de Ronde van San Juan, die in 2017 werd gewonnen door Bauke Mollema. In deze vlakke etappe over 141 kilometer verdedigt Evenepoel een voorsprong van 33 seconden op de Italiaan Filippo Ganna. De 43-jarige Spaanse veteraan Óscar Sevilla staat derde in het algemeen klassement.