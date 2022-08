Stybar probeert sprinters te verrassen, maar ziet Ackermann winnen in Polen

met videoPascal Ackermann heeft na een boeiende finale de vierde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Duitser van UAE Team Emirates was in een sprint bergop de snelste van het peloton. Olav Kooij, winnaar van de openingsetappe, finishte als vijfde.

Zdenek Stybar deed in de slotfase een ultieme poging om de sprinters te verrassen. De Tsjech sloeg een mooi gat, maar viel in de oplopende finishstraat volledig stil. Het zorgde ervoor dat hij op 150 meter van de streep werd overvleugeld door het peloton, waarin Ackermann de snelste benen had. Hij verwees de Belg Jordi Meeus en Jonathan Milan uit Italië naar de plaatsen twee en drie.

Volledig scherm Pascal Ackermann wint de vierde etappe in de Ronde van Polen. © photo: Cor Vos

Voor de 28-jarige Ackermann is het zijn eerste overwinning in bijna een half jaar tijd. In maart zegevierde de Duitser in de Koksijde Classic.

Sergio Higuita, de leider in het algemeen klassement, kwam samen met wat andere renners op een paar kilometer van de streep ten val. De Colombiaan behield wel de koppositie, omdat het gebeurde in de laatste 3 kilometer.

Kelderman komt net te kort in Burgos

Santiago Buitrago heeft de eerste etappe van de Vuelta a Burgos gewonnen. De Colombiaan nam in de laatste steile kilometers enkele fietslengtes afstand van Ruben Guerreiro en Tao Geoghegan Hart. Giro-winnaar Jay Hindley kwam als vierde over de streep, vlak voor Vincenzo Nibali.

Wilco Kelderman was met een zesde plaats de beste Nederlander. Hij verloor zes seconden op Buitrago. De Vuelta a Burgos bestaat uit in totaal vijf etappes, allemaal met een heuvel- of bergachtig profiel.

