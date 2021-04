Stybar laat Ronde van Vlaanderen schieten na kleine hartingreep: ‘Eerst ontspannen met mijn zoon’

,,Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik zondag ‘De Ronde’ mis”, aldus Stybar. ,,Ik heb de opbouw en opwinding op de televisie bekeken en deze periode, met de E3, Gent-Wevelgem, Vlaanderen en Parijs-Roubaix, is mijn favoriete deel van het seizoen. Ik heb goed getraind en had het gevoel dat ik in de beste vorm sinds tijden stak.”



Na zijn deelname aan Gent-Wevelgem, afgelopen weekend, meldde Stybar zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step dat hij zich niet lekker voelde. In een ziekenhuis kwam een hartritmeprobleem aan het licht, dat inmiddels is verholpen.