Stuntende Bauke Mollema houdt Tom Dumoulin van vijfde én laatste nationale tijdrittitel af: ‘Een superdag’

Dumoulin was al Nederlands kampioen in 2014, 2016, 2017 en 2021, maar die vijfde titel kwam er vanavond in Emmen niet. De Limburger, die bezig is met zijn afscheidstournee, was de grote favoriet op het 14,8 kilometer lange parkoers, dat de renners twee keer moesten afleggen. Er stond echter geen maat op Mollema.

Mollema's ploeggenoot Daan Hoole had met 33:36 lang de snelste tijd, maar de winnaar van onder meer de Ronde van Lombardije ging er met 33.03 ruim onder. Dumoulin was onderweg al trager en moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver: 33:34. De vierde plek was voor Jos van Emden, die 45 tellen toe moest geven op de winnaar.

Mollema gooide al eerder hoge ogen in tijdritten in grote rondes, maar deed nog nooit mee aan het NK Tijdrijden. Zijn debuut levert hem meteen goud en de nationale trui op.

,,Ik had echt een superdag", was Mollema duidelijk in zijn reactie. ,,Alles liep perfect, het materiaal, mijn positie op de fiets, het was een mooi parcours waar ik mijn krachten kwijt kon. Ik verras mezelf, had echt niet gedacht dat dit mogelijk was.”

Bij zijn eerste poging dus meteen goud, waarom niet eerder meegedaan? ,,Tijdritten liepen nooit geweldig, zeker op het vlakke kwam ik niet in de buurt van specialisten als Tom of Jos van Emden. Maar de laatste jaren ging het wel steeds beter. Toen dacht ik: laat ik het eens proberen.”

Dumoulin had een moeizame start en begon mopperend aan zijn eerste wedstrijdkilometers sinds hij wegens rugklachten afstapte in de Giro d’Italia. ,,Die man had me niet goed vast, ik dreigde om te vallen en moest met mijn voet naar de grond.” De 31 seconden die hij tekort kwam op Mollema waren er niet mee verklaard. ,,Nee, zeker niet. Ik was gewoon niet goed genoeg.” Dumoulin vertelde dat hij nog een keer had willen ‘uitpakken’ op een NK. ,,Qua afzien is dat gelukt, qua resultaat niet.”

Bij de vrouwen won Mollema's ploeggenoot Ellen van Dijk met grote overmacht.

Ook in andere landen werden vandaag de nationale kampioenschappen tijdrijden verreden. In Italië won wereldkampioen Filippo Ganna, in Letland Toms Skuijns, in Estland Rein Taaramae en in Polen Maciej Bodnar.

Volledig scherm Bauke Mollema © ANP

Uitslag

