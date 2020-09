Streep door Nederlandse ritten in BinckBank Tour: ‘Helaas niet mogelijk nu’

In Zeeland en LimburgDe Nederlandse etappes in de BinckBank Tour gaan niet door. De koers zou woensdag in Zeeland (tijdrit in Vlissingen) en vrijdag in Limburg worden verreden. De twee etappes zijn geschrapt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Het besluit is gezamenlijk genomen door de drie burgemeesters van de gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen. Het is volgens hen niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen die maandagavond zijn afgekondigd.



In de nieuwe noodverordening die sinds dinsdagavond van kracht is, staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden en trainingen. Daarnaast zijn er nog andere regels waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn als groep en de sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.

Herman Brinkhoff, van de organisatie van de BinckBank Tour, bevestigt het schrappen van de twee ritten. De organisatie denkt aan een alternatief voor beide dagen, maar moet eerst alle ploegen informeren dat ze niet naar Vlissingen hoeven af te reizen voor de tijdrit van morgen.

‘Pijnlijk, maar noodzakelijk’

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen baalt, maar zegt dat hij niet anders kon: „Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

„Helaas hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen, hoe graag we ook dit sportevenement doorgang hadden gegeven”, aldus burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen. Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen vult aan: „Het is helaas niet mogelijk om deze wielerwedstrijd nu door te laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen.”

Het is nog onduidelijk of de Binkbank Tour door kan gaan zonder de Nederlandse ritten. De vierde etappe zou vrijdag starten in het Belgische Riemst en 195 kilometer later eindigen in Sittard-Geleen. De vijfdaagse koers zou zaterdag eindigen met een rit van 185 kilometer van Ottignies naar Geraardsbergen.

De BinckBank Tour was bezig aan haar zestiende editie, al was het tot 2016 nog de Eneco Tour. De etappes gaan altijd door Vlaanderen en het zuiden van Nederland.

Philipsen won eerste etappe

Jasper Philipsen won vandaag de eerste etappe in de BinckBank Tour. De 22-jarige Belg van UAE Team Emirates kwam na drie uur koersen als eerste over de streep in het Vlaamse Ardooie, nadat 132 kilometer eerder was gestart in Blankenberge. Op 4 kilometer van de finish was er een valpartij die veel renners naar de grond werkte en de rest ophield om zich te bemoeien met de sprint. Iedereen kwam uiteindelijk over de finish, maar veel renners wel met de nodige schade. Zeker veertig renners stapelden op elkaar bij de valpartij, de rest kon er daardoor niet meer langs.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm © AFP