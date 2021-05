Streep door EK baanwielrennen na storm van verontwaardiging over situatie in Belarus

,,We hebben de situatie in Belarus samen met de Belarussische wielerfederatie gevolgd. De situatie daar is uitgegroeid tot een internationaal debat en vandaag hebben we dan ook besloten om het evenement in Minsk te annuleren. Ik wil de Belarussische federatie hartelijk bedanken voor de toewijding en de voorbereiding van dit evenement én de initiatieven die getoond zijn om de wielersport in Belarus te ontwikkelen. We werken nu aan een alternatieve oplossing om alle renners in staat te stellen deel te nemen aan dit EK", zo laat Enrico Della Casa, voorzitter van de UEC, weten.



Nederland

Het Nederlandse team trok zichzelf uit veiligheidsoverwegingen al terug voor de Europese kampioenschappen. In Belarus worden immers al meer dan een jaar op hardhandige wijze protesten de kop ingedrukt door het regime van Alexander Loekasjenko. Honderden oppositieleden, dissidenten en demonstranten zitten gevangen. Volgens diverse mensenrechteninstanties is er sprake van marteling. Deze week werd de blogger en journalist Roman Protasevitsj uit een vliegtuig van RyanAir gehaald en afgevoerd door de Belarussische veiligheidsdiensten. Het leidde tot een storm van verontwaardiging. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid sancties tegen het regime worden afgekondigd en er wordt niet meer naar en over Belarus gevlogen.



Er zou een optie op tafel liggen om het EK te verplaatsen naar Kopenhagen.