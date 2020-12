Stoomwals VDP doet wat iedereen verwacht: ‘Dat heb ik mezelf een beetje aangedaan’

Door Daniël Dwarswaard



Mathieu van der Poel haalt net voor de start van de Scheldecross de regendruppels van zijn zonnebril. Hij blaast een keer goed wat lucht uit zijn wangen. En dan: boem, als een komeet weg. De Belgen op de omloop langs de Schelde in Antwerpen zuchten eens diep. Al na één van de acht rondes lijkt het gedaan. De overtuiging, de overmacht. Maar een fout in een zandstrook (Van der Poel vliegt over de kop) maakt de race toch nog een beetje spannend. Een beetje, want uiteindelijk wint hij voor de Belg Eli Iserbyt, de man die de afgelopen maand de beste was in het veld.