Stefan Kung Europees kampioen tijdrijden

NK wielrennen Van der Poel over Jum­bo-Vis­ma: ‘Ik vond ze super irritant’

23 augustus Mathieu van der Poel hikte de afgelopen weken tijdens Strade Bianche, Milaan - Sanremo en de Ronde van Lombardije tegen zijn topvorm aan. Steeds was hij net niet goed genoeg. Op het NK op de weg kon zondag niemand hem volgen. Ze slaagden er niet eens in om bij hem in de buurt te blijven.