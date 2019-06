Sprinttrein van Dylan raakt op stoom

Bierdrin­ken­de Terpstra maakt indruk tijdens huldiging

21 juni Niki Terpstra is de nieuwe leider in de Bingoal Cycling Cup, maar maakte vrijdagmiddag toch vooral indruk tijdens de huldiging. Hij liet daar niet alleen zien goed te kunnen fietsen, maar toonde ook dat hij een meer dan verdienstelijk bierdrinker is.