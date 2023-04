Spelen, smijten en genieten: zo werd Mathieu van der Poel in Roubaix een echte 'Monumentenman’

Wout van Aert ontsnapte volgens oud-collega aan de dood, zelf nuanceert de Belg: ‘Bijna dood, tja’

Het is een klein wonder dat Wout van Aert zondag gewoon aan de start kan staan van de Ronde van Vlaanderen, zo vertelt oud-renner Jan Bakelants (37). Volgens de Belgische wieleranalist ging het eerder deze week in Nederland bijna mis tijdens een training.