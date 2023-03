Spektakel in slotkilometers Tirreno-Adriatico: Roglic slaat toe na val Van Aert, Van der Poel vroeg gelost

Roglic bleek uiteindelijk te sterk voor Julian Alaphilippe en Adam Yates. Wilco Kelderman was vandaag met een vierde plaats de beste Nederlander. Lennard Kämna is de nieuwe leider in het algemeen klassement, voor Roglic. Kelderman is de nummer vijf.

Roglic maakt in Tirreno zijn rentree in het peloton na zijn zware val in de Ronde van Spanje van vorig jaar. De Sloveen blijkt al meteen dik in orde. Van Aert gebruikt de Tirreno vooral om zich in vorm te rijden voor de eendagskoersen die volgen, maar had de rit van vandaag wel omcirkeld in zijn agenda. Het parkoers leek ook geschikt voor Van der Poel, maar net als vorig weekend in Strade Bianche kwam de Nederlander er niet aan te pas.