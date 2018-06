Sosa wint Adriatico Ionica, dagzege Viviani

Elia Viviani won de vijfde etappe. De Italiaan was in Trieste de snelste in een massasprint. Het was alweer zijn derde ritzege in de nieuwe Italiaanse rittenkoers. Viviani vierde zijn dertiende overwinning van dit seizoen. Mark Cavendish sprintte naar de tweede positie maar kon het Viviani niet echt moeilijk maken.