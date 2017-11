Slappendel wordt ploegleider bij de mannen van Delta

Baanwielrennen Lavreysen grijpt naast brons op sprint

5 november Harrie Lavreysen is er bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow niet in geslaagd het brons te pakken in het sprinttoernooi. In de troostfinale was de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins in twee heats te sterk voor de sprinter uit het Brabantse Luyksgestel.